Гривня на межбанке укрепилась до 27,50 за доллар

В пятницу, 27 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке повысились до 24,50/27,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По его словам, рынок ведет себя достаточно спокойно, курс гривни постепенно растет.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,90/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3930/0,4580 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:30 составил 26,5606 грн/долл., к этому часу было заключено 11 соглашений, объем торгов составил 23,12 млн долл.