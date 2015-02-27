Гонтарева хочет ограничить наличные расчеты

Национальный банк Украины намерен снизить предельную сумму наличных расчетов, которая в настоящее время установлена на уровне 150 тыс. грн, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний-членов Американской торговой палаты.

Глава НБУ сообщила, что в планах регулятора по реструктуризации банковской системы ряд упрощений для ведения бизнеса, включая упразднение практически половины разрешительных документов, в том числе на открытие счетов.

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«К чему надо подготовиться бизнесу? Это к тому, что мы будем постоянно уменьшать составляющую наличных расчетов. Если сейчас у нас 150 тыс. грн, мы ее постоянно будем уменьшать. Мы же движемся в Европейский Союз, где сумма таких расчетов, наличных, составляет порядка тысячи евро, и в этом направлении мы будем идти семимильными шагами. Всё остальное мы планируем легализировать», - сказала Гонтарева.