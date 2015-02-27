Нацбанк сегодня укрепил официальный курс сразу на 2,25 гривни

14:06, 27 февраля 2015
Финансы
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С начала года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 11,99 грн.

REUTERS

Национальный банк Украины сегодня, 27 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,7631 грн/долл., что на 2 гривни 25 копеек выше исторического минимума на уровне 30,0102 грн/долл., установленного вчера, 26 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Согласно обновленному официальному курсу, с начала этого года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 11,99 грн.

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По данным дилеров, котировки на межбанковском валютном рынке установились на уровне 24,50/27,50 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза. В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, после отмены которых с 5 февраля этого года гривня по официальному курсу продолжила девальвировать, подешевев к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

С 24 февраля НБУ ввел еще ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты. Глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала новые меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, если принятые регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

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