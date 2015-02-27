Ограничения на валютном рынке препятствуют нелегальному бизнесу - Гонтарева

Национальный банк Украины осознает, что установленные жесткие ограничения регулятора на валютном рынке создают препятствия для легального бизнеса, и готов оказывать поддержку легальному бизнесу, но при этом будет препятствовать нелегальному.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний-членов Американской торговой палаты.

«Как повысить прозрачность страхового или перестрахового бизнеса – я вам скажу просто. Проанализируйте, пожалуйста, какое количество из перестрахового бизнеса является бизнесом, а какое – реальный вывод денег. Если вы ответите на этот вопрос сегодня, если покажете статистику, то тогда я вам скажу, что легальный бизнес мы однозначно поддержим, нелегальный – будем останавливать. Компании, которые занимаются не перестраховочным бизнесом, а выводом денег из страны, должны быть наказаны», - сказала Гонтарева.

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По ее словам, регулятор понимает, что жесткие ограничения НБУ на валютном рынке создают сложности для импортеров.

«С каждым днем легальному бизнесу будет все лучше и лучше, а нелегальному – все хуже и хуже. То количество банков, которые занимались отмыванием денег на территории нашей страны последние 10 лет, вы видели, как мы с ними боремся, как 8 этих банков было выведено с рынка. И поверьте мне, последние митинги, которые выглядят мирными митингами под стенами Нацбанка, связаны однозначно с собственниками одного из последних банков, который был выведен за отмывание денег», - добавила глава НБУ.