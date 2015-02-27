Украинцы с начала года забрали из банков более 17 млрд гривень депозитов

Отток депозитов из банков составил 135 млрд грн в прошлом году и еще 17,2 млрд грн с начала этого года, и в настоящее время Национальный банк выдает банкам рефинансирование только под оттоки депозитов.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний-членов Американской торговой палаты.

Глава НБУ отметила, что если проанализировать график оттоков, то он усиливался в период эскалации конфликта на востоке Украины.

«Последний отток был спровоцирован нашим Дебальцево и, к сожалению, не работающими Минскими соглашениями. После этого, я так понимаю, панические настроения перешли на валютный рынок. С начала года отток составил уже 17,2 млрд грн, из которых Национальный банк на выплату таких гарантированных депозитов потратил 4,7 млрд грн. На остальное банки потратили свою собственную ликвидность, на возврат этих депозитов», - сказала Гонтарева.

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Она подчеркнула, что в настоящее время Нацбанк выдает банкам рефинансирование только под оттоки депозитов физических лиц в сумме гарантированных вкладов.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,2% в гривне - до 357,9 млрд грн, на 4% в валюте - до 18,7 млрд долл.

По итогам 2014 года общий объем депозитов в украинских банках снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 млрд грн, и на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 млрд долл.

Согласно статистике НБУ по денежно-кредитному рынку с 2001 года, отток депозитов из банков по итогам 2014 года стал наибольшим за этот период, после 8,3%, или 27 млрд грн, оттока в кризисном 2009 году.

В 2013 году объем банковских депозитов вырос на 17,3% – до 666,1 млрд грн, в том числе гривневые депозиты выросли на 31,6%, валютные – снизились на 1,2%.