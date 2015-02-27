Ющенко обвинил в падении гривни Кабмин Яценюка

Такое мнение в комментарии ZN.UA выразил бывший президент Украины Виктор Ющенко, комментируя ситуацию на валютном рынке Украины.

"Если у вас немереный дефицит бюджета, который покрывается станком, не спрашивайте, почему у вас слабые деньги. Если у вас дефицит платежного баланса, который вы не можете урегулировать без МВФ или другой финансовой поддержки, если вы не можете свести торговый баланс страны, не спрашивайте, почему слабые национальные деньги", - сказал Ющенко.

Он указал на такие проблемы, как скрытый дефицит бюджета и значительный размер заложенного в бюджете дефицита, для покрытия которого отсутствуют надежные источники.

"Если вы принимаете бюджет и меряете дефицит в 65 млрд грн (даже не учитывая его огромную скрытую составляющую), вы сегодня принимаете решение о включении банкнотно-монетного станка. Если 65 млрд мы выбрасываем неподтвержденных денег, когда экономика идет минус 7%, если вы неспособны сформировать жесткую политику в сфере государственных финансов, торговую политику, платежную политику, то гривня — это следствие. Если плохо сбалансированная политика проводится, то гривня показывает это, как барометр", - отметил Ющенко.

Он отметил, что курс национальной валюты отражает макроэкономическую ситуацию в целом.

"Слабость национальных денег — это реакция на клинику, возникающую в других, более фундаментальных сферах. Меня немного удивляет, когда апеллируют к НБУ и говорят, что НБУ не дает курс, и поэтому мы не можем решить курс будущего года. А вы дали проекцию национального бюджета следующего года? Мы действительно знаем, какой дефицит будет и как мы его покроем?", - сказал Ющенко.

По его оценкам, скрытый дефицит бюджета составляет до 120 млрд грн по итогам прошлого года.

"У нас сегодня мало сбалансированная правительственная политика, касающаяся сферы бюджета, торговли и национальных платежей. Приблизительно она измеряется по итогам прошлого года в 110–120 млрд грн, если мы говорим о скрытом дефиците бюджета. Например, платежи, повисшие в Министерстве обороны, не рассчитались за что-то; в НАК "Нафтогаз Украины", если платятся долги "Газпрома", и мы почти интуитивно понимаем, что платеж идет из резерва Национального банка. Вместо того чтобы эти резервы работали на подкрепление гривни, они работают на решение проблемы платежей по внешнему торговому балансу государственных корпораций", - констатировал Ющенко.

Кроме этих проблем, по моему мнению, при огромной попытке сегодня в сфере государственного бюджета найти соответствующие балансы с компонентами международной финансовой помощи, за правительством еще осталось множество вопросов, требующих серьезных ответов.

Ющенко указал на недостаток доверия украинцев к банковской системе, что также пояснил недоверием к правительственной экономической политике.

"За последний год из банковской системы Украины мы, украинцы, граждане с украинским паспортом, вывели депозитов на более чем 130 млрд грн. Это ресурс, который ничем не заменишь. И здесь проблема в том, что нет доверия. Не только к банкам. Если из одного банка выносят деньги, это может быть кризис профессионализма. Если деньги выносят из 120 банков, то это недоверие к курсу, который проводится в широком измерении, — не только валютному, а к курсу экономической политики", - сказал Ющенко.

"Мы не можем доверить свое денежное богатство стране, где проводится курс, которому не доверяют", - добавил экс-президент.

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С начала года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 11,99 грн.