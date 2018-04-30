Баланс недели: НБУ спасает гривню, Газпром полюбил террористов, а 3G-связь раскупили

Украинская гривня на минувшей неделе продолжила падение, освоив новый исторический минимум по официальному курсу - 30,01 грн/долл. В итоге, с февраля прошлого года, после перехода к гибкому курсообразованию, национальная валюта просела по отношению к доллару в 3,8 раза.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке Нацбанк со вторника, 24 февраля, ввел ряд жестких ограничений. Цель одна - остановить паническое бегство валюты за рубеж по фиктивным импортным контрактам. В частности, были введены проверка импортных контрактов с предоплатой на сумму свыше 50 тыс. долл., применение аккредитивной формы расчетов по импорту с предоплатой свыше 500 тыс. долл., а также запрет на выдачу гривневых кредитов под покупку валюты.

«Мы хотим усилить контроль над импортными операциями, - прокомментировала ограничения глава НБУ Валерия Гонтарева. - Эти ограничения никак не затрагивают физлиц, но будут затрагивать импортеров. Наша задача - убрать сейчас панические настроения, и главное – убрать лазейки для предоплаты по импорту».

Как отметила глава НБУ, все административные меры регулятора были заранее согласованы с Международным валютным фондом.

Уже на следующий день, 25 февраля, на сайте Нацбанка появилось постановление, согласно которому вводился временный (сроком до 27 февраля) запрет уполномоченным банкам на покупку валюты по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам. Также был установлен предельный размер ежедневной покупки валюты банками по собственным операциям - не более 0,5% регулятивного капитала. Данное постановление вызвало неоднозначную реакцию со стороны правительства и рынка.

Открывая заседание Кабмина 25 февраля, премьер-министр Арсений Яценюк раскритиковал меры НБУ, включая решение о временном запрете банкам покупать валюту по поручению клиентов.

«Сегодня утром из Интернета я узнал, что Национальный банк Украины самостоятельно, как всегда, без каких-либо консультаций, принял решение о закрытии межбанковского валютного рынка, что точно не добавляет стабильности национальной денежной единице», - заявил Яценюк.

Для анализа ситуации и поиска выхода из нее было решено провести встречу с участием премьера, министра финансов, главы НБУ и президента. После совещания пресс-служба главы государства сообщила, что по результатам обсуждения удалось разработать комплекс мер по стабилизации ситуации на валютном рынке.

После совещание с главой государства, председатель НБУ Валерия Гонтарева провела совместную с министром финансов Натальей Яресько пресс-конференцию, на которой опровергла утверждения относительно остановки межбанка, объяснив, что регулятор всего лишь продлил сроки исполнения банками заявок клиентов по покупке валюты на 1 день, чтобы успевать проверять сделки в рамках контроля вывода валюты за рубеж.

«Это на самом деле вызвало некие непонимания на рынке, и сегодня к нашему 130 постановлению будет сделано дополнение, чтобы на рынке поняли, что никаких запретов дополнительных никто не водил», - отметила глава НБУ.

Гонтарева также сообщила, что благодаря жестким мерам на валютном рынке появилось дополнительное предложение валюты на уровне 80 млн долл., которые Нацбанк выкупил по официальному курсу (28,0406 грн/долл.). Уже на следующий день НБУ продал купленные средства через интервенции.

Главным итогом совещания в Администрации президента стала отмена Нацбанком ранее установленного запрета для банков на покупку иностранной валюты по поручению клиентов.

В свою очередь, Яресько в ходе пресс-конференции напомнила, что правительство после консультаций с международными партнерами ввело сбор в размере 5-10% на импорт, кроме критического, что должно стабилизировать платежный баланс и поможет снизить давление на курс гривни.

Она также отметила, что ключевым условием получения кредита МВФ является принятие парламентом пакета законопроектов, подготовленного Кабмином и направленного на изменение параметров государственного бюджета. Позже в Минфине выразили уверенность в том, что партнеры по коалиции поддержат пакет изменений и таким образом «откроют дорогу новому кредиту МВФ объемом 17,5 млрд долл. и связанной с ним многосторонней финансовой помощи объемом еще 7,5 млрд долл.».

Введение ряда жестких ограничений в конечном итоге начало приносить свои плоды, и уже к концу недели Нацбанку удалось укрепить официальный курс на 2,25 грн и остановить падение нацвалюты на уровне 27,76 грн/долл.

Пертурбации в налоговой

Глава Нацбанка Гонтарева не единственная, кто на минувшей неделе попала в немилость премьер-министра.

Во вторник, 24 февраля, в ходе селекторного совещания в Государственной фискальной службе Яценюк сделал неожиданное заявление. Он поручил провести тщательное расследование в отношении деятельности руководства ГФС с тем, чтобы по его результатам принять необходимые кадровые решения по всей вертикали управления ведомством. На время проведения расследования, которое продлится порядка двух недель, руководство ГФС было отстранено от выполнения своих обязанностей.

Такое решение правительства Яценюк объяснил обращением предпринимателей, которые утверждают, что система работы фискального ведомства осталась прежней и весьма коррупционной.

«Первые полгода фискальная служба работала так, как ждали украинцы после Майдана, а вторые полгода - «как всегда», - заявил Яценюк.

Для главы ГФС Игоря Билоуса проведение служебного расследования стало неожиданностью.

«Довольно неожиданное решение. Но решение правительства – это решение правительства», - сказал он.

В то же время, Билоус пообещал, что фискальные органы будут работать в обычном режиме, и проведение расследования не отразится на процессе администрирования налогов и сборов, а по итогам февраля ГФС выполнит индикативный план Министерства финансов относительно доходных статей госбюджета.

Кроме Билоуса от выполнения должностных обязанностей Кабмин отстранил двух его заместителей - Владимира Хоменко, курирующего вопросы налоговой милиции, и Анатолия Макаренко, куратора таможни. Временно исполняющим обязанности главы ГФС был назначен Максим Мокляк.

Как позже заявил глава профильного парламентского комитета Верховной Рады Роман Насиров, расследование в отношении руководства Фискальной службы должно поставить точку в разговорах о работе таможни и налоговой милиции.

«Будет работать комиссия. Она представит отчет правительству, и правительство уже будет принимать дальнейшие решения. Вероятно, комиссия порекомендует какие-то решения. Частично, это может быть замена кадрового состава… Но это точно должно поставить точку вокруг разговоров, которые идут вокруг таможенной службы и налоговой милиции», - сказал Насиров.

Россия придерживает газ

Минувшая неделя также ознаменовалась громким скандалом, связанным с поставками российского голубого топлива в Украину.

На начало минувшей недели предоплаченный «Нафтогазом» баланс составлял 287 млн кубометров газа. Украинский энергохолдинг подал заявку на 22 и 23 февраля об увеличении с обычных для последнего времени порядка 30 млн кубометров до 114 млн. Однако российский газовый монополист «Газпром» не выполнил заявку украинской стороны на поставку оплаченного газа в рамках «зимнего пакета» договоренностей.

«Газпром» был обязан поставить по 114 млн куб. м 22 и 23 февраля 2015 года, но поставил по факту только 47 и 39 млн куб. м, соответственно», - отметили в НАК.

Согласно действующим условиям поставок газа для Украины, «Нафтогаз» самостоятельно определяет график и объемы внесения предоплаты, а «Газпром» обязан поставлять предоплаченные объемы, заказанные в рамках контракта, в полном объеме. Не выполнив заявку, российская компания грубо нарушила условия трехстороннего Брюссельского соглашения, подписанного в октябре прошлого года представителями России, Украины и Евросоюза.

В связи с этим «Нафтогаз» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола. Также в «Нафтогазе» подчеркнули, что поставки топлива на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту, и заявили, что энергохолдинг не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на неподконтрольную украинским властям территорию.

Позже «Газпром» подтвердил готовность не учитывать поставленный в зону АТО газ в рамках контракта с НАК.

«Газпром» вчера, по крайней мере, публично мне в письме подтвердил, что они не будут засчитывать газ, поставленный в Донецк и Луганск, как они заявляют в счет нашего аванса, после чего мы сразу сделали небольшой аванс на март - всего 15 млн долл., чтобы наши европейские коллеги не нервничали», - сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Для урегулирования ситуации с объемами поставок топлива «Нафтогаз» направил сообщение о нарушении контракта и Брюссельского трехстороннего протокола в Кабинет министров, Еврокомиссию и секретариат Энергетического содружества в рамках процедуры быстрого реагирования. В ответ вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович написал министрам энергетики Украины и России письма, в которых пригласил на газовые переговоры в Брюссель в понедельник, 2 марта. И российская, и украинская сторона выразили готовность к участию в них.

Дорожающие энергоресурсы

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, на минувшей неделе сообщила об очередном повышении тарифов на электроэнергию для украинцев, а также об увеличении предельной цены на газ для промышленности.

Согласно решению НКРЭКУ, повышение цены на электричество для населения будет проведено в 5 этапов и завершится к 1 марта 2017 года. С 1 апреля 2015 года минимальный тариф на электроэнергию для населения увеличится на 19% - до 0,37 грн за кВт\ч. Он будет применяться к домохозяйствам с объемом потребления до 100 кВт\ч в месяц. Домохозяйства с объемом потребления от 100 до 600 кВт\ч в месяц будут платить 0,63 грн за кВт\ч. Таким образом, для них повышение составит 50%. Домохозяйства с объемом потребления свыше 600 кВт/ч в месяц с 1 апреля 2015 года будут платить 1,4 грн за кВт\ч. Для них повышение составит 5%.

До марта 2017 года комиссия планирует повысить тарифы на электроэнергию для населения в среднем в 3,5 раза.

Также предусматривается, что в ночное время (с 23.00 до 7.00) для домохозяйств, имеющих двузонные счетчики, будет установлена 50-процентная скидка на потребление электричества.

В НКРЭКУ отметили, что общий экономический эффект от повышения тарифов на первом этапе, то есть, в апреле текущего года, составит 5,4 млрд грн без учета НДС.

Кроме того, комиссия приняла решение с 1 марта 2015 года повысить предельную цену на газ для промышленных потребителей на 56% - до 8 900 грн за тыс. куб. м. Как отметили в ведомстве, повышение предельной цены на газ для промышленности основывается на курсовых колебаниях гривни к доллару, а также расчетах НАК «Нафтогаз Украины».

3G всем в руки

Еще одним примечательным событием минувшей недели стала долгожданная выдача лицензий на 3G-связь. На торгах «с голоса» в рамках конкурса по продаже частот не обошлось без неожиданностей. Оператор «Астелит», несмотря на ухудшение финансового состояния в прошлом году, предложил наивысшую цену за лицензию по первому лоту - 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн.

Таким образом успешно проведенные торги разорвали десятилетнюю цепь неудач по внедрению новых технологий в Украине, и принесли в государственный бюджет почти 8,8 млрд грн.

Несмотря на успешное завершение торгов, операторы заявили, что не стоит надеяться на скорый запуск связи третьего поколения в Украине. По оценкам мобильщиков, запуск связи 3G начнется не раньше осени текущего года, причем доступна она будет, в первую очередь, в Киеве. Позже операторы возьмутся за развертывание сетей в городах-миллионниках и в течение 18 месяцев обещают запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины.

Учитывая высокую цену приобретения 3G-лицензии, мобильные операторы не отрицают того факта, что стоимость услуг 3G связи для абонентов будет на порядок выше, чем цена на предоставляемую связь 2G. В то же время, пока операторы не берутся назвать сумму, которую будут платить украинцы за скоростной мобильный интернет.

Исходя из этого, даже при положительном сценарии запуска первых 3G сетей до конца года, не стоит ожидать, что будет колоссальный спрос на данную услугу среди абонентов, так как не всем украинцам она будет по карману.

Антон Кулиш (УНИАН)