МВФ готов помочь Нацбанку стабилизировать валютный рынок

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд – рассчитывает на скорейшее выполнение Украиной ряда предварительных условий для начала новой программы кредитования экономики страны и готов помочь Национальному банку Украины стабилизировать ситуацию на валютном рынке, говорится в заявлении фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Эксперты МВФ поддерживают тесный контакт с Национальным банком Украины и готовы оказать помощь в разработке мероприятий, направленных на преодоление значительных временных дисбалансов спроса и предложения валюты, - говорится в заявлении. - Мы ожидаем от украинской власти быстрого выполнения предварительных мер, которые являются предпосылкой рассмотрения Советом директоров фонда, заседание которого запланировано на 11 марта, программы экономических реформ в Украине и предоставления стране расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. США».

В фонде подчеркнули, что большой объем средств будет выделен в начале программы. «Значительный начальный транш будет выделен сразу после утверждения программы. Мы убеждены, что это поможет быстро стабилизировать макроэкономическую ситуацию», - подчеркнули в МВФ.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с МВФ по новой программе, которая заменит действующую программу «стенд-бай», заключенную в апреле 2014 года. Новая программа рассчитана на 4 года и предполагает использование механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility). Объем кредитования составит 17,5 млрд долл. Решение о старте новой программе должен принять Совет директоров МВФ. Положительное решение Совета директоров позволит Украине привлечь дополнительную финансовую помощь в размере не менее 7,5 млрд долл. Общий объем финансовой помощи, который может быть предоставлен Украине, с учетом программы МВФ, в ближайшие 4 года может составить 40 млрд долл.

Основным и единственным условием положительного решения ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда – относительно новой программы сотрудничества с нашей страной является своевременное принятие Верховной Радой пакета законопроектов, подготовленного правительством и направленного на изменение параметров госбюджета, разрешение социальных дисбалансов и оздоровление энергетического сектора, в частности НАК «Нафтогаз Украины».

Голосование по подготовленным правительством законопроектам запланировано на 3 марта текущего года.