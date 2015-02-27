Нацбанк вчера продал на межбанке $80 млн по 28 гривень

Национальный банк Украины в ходе вчерашней интервенции на межбанковском валютном рынке продал ранее купленные на рынке 80 млн долл. по курсу 28,04 грн/долл., сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний – членов Американской торговой палаты.

«Национальный банк вынуждено из-за одного дня задержки, из-за того, что были официальные продажи, купил по официальному курсу. Вчера эту же всю валюту, по курсу, по которому мы купили, мы продали на рынок», - сказала Гонтарева.

Ранее Нацбанк 25 февраля своим постановлением ввел временный запрет банкам покупать валюту по поручению клиентов сроком до 27 февраля, в том числе по ранее поданным заявкам, однако впоследствии отменил этом запрет.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе брифинга 25 февраля сообщила, что благодаря однодневному запрету на валютном рынке появилось дополнительное предложение валюты на уровне 80 млн долл., которую Нацбанк выкупил по официальному курсу (28,04 грн/долл.).

На следующий день, 26 февраля, Нацбанк объявил о проведении интервенции на межбанковском валютном рынке по продаже валюты по курсу 28,04 грн/долл.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза, освоив новый исторический минимум 26 февраля на уровне 30,0102 грн/долл.

Сегодня, 27 февраля, с 14:00 НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 27,7631 грн/долл., что на 2 гривни 25 копеек выше исторического минимума.