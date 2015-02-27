Украинцы 23 февраля вынесли из банков рекордное количество денег

23 февраля стало рекордным днем по оттоку денег - 2,2 млрд гривень население забрало из банков.

Об этом сообщила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, передает "Украинская правда".

По словам главы НБУ, с начала 2015 года средства физлиц в банках уменьшились на 17,8 млрд гривень.

"23 февраля - стал рекордным днем по оттоку - 2,2 млрд гривень население забрало из банков", - говорит главный банкир страны.

Читайте такжеГонтарева считает адекватным курс 20 гривень за доллар

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,2% в гривне - до 357,9 млрд грн, на 4% в валюте - до 18,7 млрд долл.

По итогам 2014 года общий объем депозитов в украинских банках снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 млрд грн, и на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 млрд долл.

Согласно статистике НБУ по денежно-кредитному рынку с 2001 года, отток депозитов из банков по итогам 2014 года стал наибольшим за этот период, после 8,3%, или 27 млрд грн, оттока в кризисном 2009 году.

В 2013 году объем банковских депозитов вырос на 17,3% – до 666,1 млрд грн, в том числе гривневые депозиты выросли на 31,6%, валютные – снизились на 1,2%.