Дефицит госбюджета в январе вырос почти в шесть раз - до более 9 миллиардов

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2015 года составил 9,185 млрд грн, что на 7,578 млрд грн, или в 5,7 раза, больше дефицита по итогам января 2014 года в размере 1,607 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь 2015 года составил 2,555 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета - 11,104 млрд грн, при этом специальный фонд сведен с профицитом 1,920 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 22,345 млрд грн, что на 2,953 млрд грн, или 11,67%, меньше показателя января 2014 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь 2015 года составила 28,724 млрд грн, что на 3,834 млрд грн, или 11,8%, меньше показателя января 2014 года. Фактические поступления в общий фонд государственного бюджета за указанный период составили 19,362 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за январь 2015 года составили 31,555 млрд грн, что на 17,3%, или на 4,661 млрд грн, больше показателя за январь прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь 2015 года составила 31,307 млрд грн, что на 4%, или на 1,299 млрд грн, больше показателя за январь 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить изменения в государственный бюджет на 2015 года с доходами 498,151 млрд грн, расходами – 563,241 млрд грн, предельным объемом дефицита – 76,3 млрд грн, предельным объемом госдолга – 1,394 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2015 год рассчитан, исходя из прогноза падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы – 527,194 млрд грн с предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.