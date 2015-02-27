Яценюк заговорил о пересмотре курса гривни и инфляции, нынешний прогноз - оптимистический

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключает, что прогнозные показатели курса гривни и инфляции, заявленные правительством в рамках внесения изменений в государственный бюджет на 2015 год, будут пересмотрены, поскольку цифры «достаточно оптимистические». Об этом он сказал в интервью центральным телеканалам.

«Когда готовили изменения в бюджет, среднегодовой курс ставили 21,7 грн. То же и по инфляции – 26%. Я откровенно говорю, что это очень оптимистический сценарий. Я бы очень хотел, чтобы курс был 21, а инфляция такой. Но наши прогнозы не всегда достигаются, - сказал Яценюк. – Объективно это тот сценарий, который будет пересматриваться».

При этом Яценюк обратил внимание, что на текущий момент достичь запланированного курса «скорее нельзя, чем можно». В то же время, премьер подчеркнул, что возможность для стабилизации курса на текущем уровне - «скорее можно».

Яценюк отметил, что существенным фактором стабилизации курса станет программа кредитования со стороны МВФ и пакет финансовой помощи от стран-партнеров.

«Часть средств МВФ и кредиторов даются исключительно на то, чтобы Украина не попала в дефолт и выполняла свои обязательства. Другая часть идет в золотовалютные резервы. Это те средства, которые Национальный банк мог бы использовать для того, чтобы стабилизировать национальную денежную единицу», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, изменения в госбюджет на 2015 год предполагают курс гривни в 2015 году на уровне 21,7 грн/долл., инфляцию - до 26%.

Сегодня, 27 февраля, Национальный банк Украины с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,7631 грн/долл., что на 2 гривни 25 копеек выше исторического минимума на уровне 30,0102 грн/долл., установленного 26 февраля.

С начала года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 11,99 грн.

В конце февраля директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что инфляция в Украине приближается к показателю в 30%.

Справка УНИАН. В конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины утвердила разработанный правительством бюджет Украины на 2015 год. Его расчет базировался на прогнозе падения экономики в 4,3% при инфляции 13% и курсе 17 грн / долл.