В Украине ликвидируют два неплатежеспособных банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 февраля начал процедуру ликвидации «БГ Банка» и «Легбанка», сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, он начал процедуру ликвидации на основании решений Национального банка Украины об отзыве банковских лицензий и ликвидации банков. Информацию о начале выплат вкладчикам банков фонд обещает обнародовать дополнительно.

Согласно сообщению, процедура ликвидации банков будет происходить до 26 февраля 2016 года включительно. Уполномоченным лицом на ликвидацию «БГ Банка» назначена Мария Новикова, «Легбанка» - Александр Коваленко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 28 ноября признал неплатежеспособными «Легбанк» и «БГ Банк».

Нацбанк объясняет решение об отнесении «Легбанка» и «БГ Банка» к категории неплатежеспособных отсутствием достаточных мер со стороны акционеров и руководства банков для предупреждения их неплатежеспособности и дальнейшим ухудшением финансового состояния учреждений.

«БГ Банк» (Банк «Первый») работал на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По данным НБУ, основным акционером банка является «Банк Грузии». В конце сентября банк сообщил, что испытывает временные трудности и не может выполнить свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме. Ранее Нацбанк запретил банку «Первый» до 27 декабря проводить некоторые активные операции, в том числе привлекать вклады физических лиц.

«Легбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, никто из акционеров банка не владеет существенной долей его акций более 10%. СМИ ассоциируют банк с уроженцем Харькова Артуром Ересько, который входит в сотню самых богатых людей Латвии.