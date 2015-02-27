Яценюк назвал 2016 год годом экономического восстановления Украины

Об этом заявил в ходе интервью центральным телеканалам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В то же время, на 2015 год премьер не дает оптимистичных прогнозов.

"На 2015 я не даю никаких прогнозов, что у нас будет большой экономический рост", - заявил он.

«2015 год должен стать годом стабилизации, а с 2016 года нужно, чтобы мы начали экономическую и социальную динамику», - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк заговорил о пересмотре курса гривни и инфляции, нынешний прогноз - оптимистический

Читайте такжепредусматривают курс гривни в 2015 году на уровне 21,7 грн /долл

Сегодня, 27 февраля, Национальный банк Украины с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,7631 грн/долл., что на 2 гривни 25 копеек выше исторического минимума на уровне 30,0102 грн/долл., установленного 26 февраля.

С начала года гривня подешевела относительно доллара в 1,8 раза, или на 11,99 грн.

В конце февраля директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что инфляция в Украине приближается к показателю в 30%.

Справка УНИАН. В конце декабря 2014 Верховная Рада Украины утвердила разработанный правительством бюджет Украины на 2015 год. Его расчет базировался на прогнозе падения экономики в 4,3% при инфляции 13% и курса 17 грн/долл.