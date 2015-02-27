Платежный баланс Украины в январе сведен с дефицитом $890 млн

Платежный баланс Украины в январе 2015 года сведен с дефицитом 890 млн долл., что в 2,2 раза меньше дефицита в 1,934 млрд долл. по итогам января 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В январе 2015 года дефицит сводного платежного баланса составил 890 млн долл., что вдвое меньше, чем в январе прошлого года, в основном за счет сокращения оттока средств по финансовому счету», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, дефицит текущего счета в январе 2015 года составил 342 млн долл. против 416 млн долл. в январе 2014 года.

В сообщении отмечается, что дефицит финансового и капитального счета в январе составил 548 млн долл., что почти в 3 раза меньше, чем в январе прошлого года.

Чистый приток средств по прямым иностранным инвестициям регулятор оценивает в 108 млн долл., отрицательное сальдо по кредитам и облигациям составило 728 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-декабре 2014 года сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам предыдущего года.