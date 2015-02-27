Яценюк о спекулянтах и курсе гривни: «если дать жестких чертей, то попускает»

Жесткая борьба со спекуляциями позволит стабилизировать курс гривни и, таким образом, остановить рост цен, заявил в интервью центральным телеканалам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«У нас два основных вызова страны. Первый – война, которая подрывает экономику. Второй ключевой вызов – экономика. Вот сейчас в экономике я выделил бы курс. И я надеюсь, что Нацбанк будет выполнять свою функцию (по стабилизации курса – УНИАН), – сказал Яценюк. – Надо остановить панику и прекратить спекуляции. Когда импортеры и экспортеры с помощью банкиров покупали по 15 (грн/долл. – УНИАН), а заводили назад по 20 (грн/долл. – УНИАН). Покупали по 20, заводили назад по 25. Покупали по 25, а сейчас сидят и ждут 35. А это непосредственная функция банковского надзора».

Яценюк отметил, что правительство со своей стороны все указания дало. «Сегодня курс 29, а в среду был 37. Но если дать жестких чертей, то попускает», – сказал глава правительства.

Читайте такжеЯценюк заговорил о пересмотре курса гривни и инфляции, нынешний прогноз - оптимистическийПри этом он подчеркнул, что высокий курс давит на цены. «Если высокий курс, то высокие цены. К сожалению, значительную часть товаров мы импортируем. Но по внутреннему рынку меня особенно беспокоит продовольственная безопасность. И тут я с уверенностью скажу, что мы и посеем и соберем. Несмотря даже на то, что курс не лучший», – заверил Яценюк, добавив, что страна будет накормлена и еще «на экспорт хватит».