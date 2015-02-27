Украина в этом году получит от ЕБРР и ЕИБ $3,5 млрд

Украина в 2015 году получит по линии Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка порядка 3,5 млрд долл., которые будут направлены на реализацию конкретных проектов экономического развития страны, заявил в интервью центральным телеканалам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В этом году у нас пакет от ЕБРР, ЕИБ и других институтов 3,5 млрд долл. Куда они пойдут? Модернизация украинской ГТС – это украинские трубы, это рабочие места и увеличение стоимости украинской ГТС. Второе – это дороги. Это тоже рабочие места, украинские компании, которые смогут работать и выплачивать заработную плату. Третье – инфраструктурные проекты, образование, медицина», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что средства ЕБРР и ЕИБ станут первыми «по-настоящему инвестиционными средствами», которые позволят восстановить производство и дадут Украине возможность «вздохнуть».