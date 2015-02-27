Яценюк: на восстановление подконтрольных территорий Донбасса нужно $1,5 млрд

Восстановление территорий Донбасса, которые освобождены и находятся под контролем украинской власти, потребует порядка 1,5 млрд долл. по текущим оценкам, заявил в интервью общенациональным каналам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы проанализировали потери Украины на территориях, которые возвращены под контроль центральной власти. Чтобы не говорили, что это правительство посчитало, мы привлекли USAID (Агентство США по международному развитию – УНИАН), они провели исследование – 1,5 млрд долл. Это та сумма, которая нужна на восстановление тех регионов, где мы есть», – сказал Яценюк.

По словам премьера, столь значительные потери обусловлены тем, что террористы уничтожали и продолжают уничтожать инфраструктуру.

При этом Яценюк отметил, что немало проблем возникает и с временно перемещенными лицами.

«У нас официальная статистика дает два миллиона временно перемещенных лиц. Это люди, которые все потеряли. Но я начал разбираться в неофициальной статистике и думаю, что у нас не два миллиона, а намного меньше миллиона», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что официально в Службе занятости зарегистрированы, например, всего 30 тыс. временно перемещенных граждан. При этом работа нужна была всего 100 тыс. человек из временно перемещенных, опрошенных Министерством социальной политики.

«У нас есть несколько идей, как помочь с работой, жильем. Мы хотим проинвентаризировать возможности на селе – давать кредит на 30 лет – дом, земельный участок… Плюс есть проекты по Службе занятости», – сказал Яценюк.