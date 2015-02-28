Яценюк хочет за выходные завершить все переговоры по изменениям в бюджет и законам для МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в ходе заседания правительства.

«Мы проводим реформы, которые нужны стране, которые сформируют базу для стабилизации в 2015 году и для экономического роста в 2016 году. Мы завершили встречи со всеми фракциями парламента. Это было по несколько часов: вопросы - ответы, их предложения - наша поддержка их предложений или инициирования других предложений. Правительство в течение последних недель в ежедневном режиме работало с депутатами, которые имеют свое видение, которые готовы помогать стране в стабилизации ситуации и в том, чтобы законопроекты, которые необходимо принять, были проголосованы в парламенте», - сказал Яценюк.

Он добавил, что правительство неоднократно обращался к парламенту с просьбой ускорить проведение заседания парламента.

Читайте такжеМВФ готов помочь Нацбанку стабилизировать валютный рынок«Удалось на один день ускорить, это уже что-то. Но чтобы все было быстро проголосован, завтра (1 марта - УНИАН) мы начинаем окончательные переговоры с профильными комитетами и парламентариями ,которые работают и налоговом, экономическом, таможенном секторе, в бюджетном комитете, чтобы завтра к ночи согласовать все моменты, чтобы в понедельник (2 марта - УНИАН) оперативно и быстро проголосовать. И такое голосование будет выполнением предыдущих мероприятий, которое согласовано с МВФ и внешними кредиторами», - подчеркнул глава правительства.