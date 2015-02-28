Яресько рассказала, куда пойдут первые деньги от МВФ

Первый транш кредита, который Украина может получить по новой четырехлетней программе сотрудничества с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом, - будет направлен на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины и выплату внешних обязательств страны, общий объем которых по итогам 2015 года составит порядка 11 млрд долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала министр финансов Украины Наталья Яресько.

"В конце концов, половина любой суммы (первого транша - УНИАН) пойдет на пополнение резервов Национального банка, еще половина - правительству на выполнение своих внешних обязательств", - сказала Яресько, добавив, что Украина рассчитывает получить в первом транше до 60% от общего объема возможного финансирования.

"Наша позиция - что наибольшую возможную сумму мы первым траншем получили. В общем за первый год мы можем получить не более 60% всей суммы, то-есть между 10 и 11 млрд долл".

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Ранее первый заместитель Яресько Игорь Уманский также сообщал, что объем первого транша может составить до 10 млрд долл. при общем объеме программы с МВФ в 17,5 млрд долл. Однако окончательное решение по объему первого транша еще не принято.

Накануне правительство, президент и глава Нацбанка подписали меморандум по новой программе сотрудничества с МВФ. Решение о выделении средств Украине будет принято на заседании Совета директоров МВФ ориентировочно 11 марта.