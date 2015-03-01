Фискальная служба в феврале перевыполнила план по сбору налогов на 25%

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной казначейской службы, переданные агентству УНИАН.

По информации Казначейства, общий объем поступлений от уплаты обязательных налоговых платежей в феврале 2015 года в общий фонд госбюджета составил 34,8 млрд грн, включая объем налоговых платежей на уровне 19,6 млрд грн, и таможенных - 15,2 млрд грн. Индикативный план Министерства финансов перевыполнен на 24,8%, дополнительные поступления в госбюджет составили 6,9 млрд грн.

Таким образом, как подчеркивается в оперативной статистике Казначейства, общий объем платежей в общий фонд госбюджета в январе-феврале составил 58,15 млрд грн, что на 3,6 млрд грн превышает индикативный показатель Минфина и на четверть превышает аналогичный показатель 2014 года.

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В то же время, остановка предприятий на востоке страны привела к уменьшению налоговых платежей из региона более чем вдвое.

Как сообщал УНИАН, объем налоговых поступлений, аккумулированных в сводный бюджет Украины по итогам 2014 года, составил 425 млрд грн, что на 12,2 млрд грн или на 3% больше аналогичного показателя 2013 года.