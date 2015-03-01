Гонтарева пообещала доллар по 20-22 гривни
22:45, 01 марта 2015Финансы
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Кредит МВФ позволит стабилизировать курс на отметке 20-22 гривни.
Гонтарева пообещала доллар по 20-22 гривни / скриншот
Об этом заявила председатель Нацбанка Валерия Гонтарева в интервью ТСН.
По ее словам, курс с отметкой 25-34 гривень вызван паникой и не имеет под собой экономического основания. В то же время, Гонтарева отметила, что курс 20-22 гривни обусловлен макроэкономическими показателями.
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Напомним, 11 марта ожидается рассмотрение Советом МВФ программы экономических реформ в Украине, поддержка которой будет предоставлена в рамках нового соглашения о механизме расширенного финансирования объемом $17,5 млрд.
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