Гонтарева пообещала доллар по 20-22 гривни

Об этом заявила председатель Нацбанка Валерия Гонтарева в интервью ТСН.

По ее словам, курс с отметкой 25-34 гривень вызван паникой и не имеет под собой экономического основания. В то же время, Гонтарева отметила, что курс 20-22 гривни обусловлен макроэкономическими показателями.

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Напомним, 11 марта ожидается рассмотрение Советом МВФ программы экономических реформ в Украине, поддержка которой будет предоставлена в рамках нового соглашения о механизме расширенного финансирования объемом $17,5 млрд.