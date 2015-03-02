Гонтарева: выздоровление банковской системы Украины на финишной прямой

Об этом в интервью "ТСН.Тиждень" в воскресенье, 1 марта, сказала глава НБУ Валерия Гонтарева, сообщает Обозреватель.

"Мы не начинаем реформы банковского сектора, мы уже находимся на финишной прямой. К сожалению, вы видели, сколько банков выбыло с рынка… Я вам скажу, что у нас останется здоровая и очень сильная банковская система. Те банки, которые остались и прошли стресс-тесты, которые полностью показали прозрачность свого акционерного капитала, - это и будет здоровая банковская система, которую мы увидим в ближайшее время", - отметила она.

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По словам Гонтаревой, НБУ сейчас занимается выводом так называемых зомби-банков или банков, которые отмывали деньги.

"Поверьте мне, очень много оплаченных демонстраций под Национальным банком как раз устроены нерадивыми собственниками этих банков. Кроме того, мы будем принимать в понедельник закон, который в программе МВФ называется "Предварительные условия". Если не будет принят этот закон – не заработает наша программа. Этот закон об ответственности акционеров и менеджмента. Поэтому ни у кого не получится украв и выведя деньги, остаться со своим бизнесом", - добавила Гонтарева.