Гонтарева назвала условия для прощения долгов по валютным кредитам

Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1».

Глава НБУ напомнила о «законопроекте Князевича», который предполагал конвертацию валютных кредитов в гривню по курсу 11,7 грн/долл., второе чтение которого с лета прошлого года так и не было проведено. «Этот закон был принят в первом чтении, и больше второго чтения в Верховной Раде он так и не увидел. После этого курс был 16, и мы начали разрабатывать меморандум с нашими банками, потому что поняли, что Верховная Рада не хочет помочь заемщикам», - пояснила Гонтарева.

Она сообщила, что в настоящее время 12 крупнейших банков подписали меморандум, в рамках которого они готовы прощать заемщикам все штрафные санкции и до 50% основного долга по кредиту, полученному для покупки социального жилья (квартира до 60 кв. м или частный дом до 120 кв. м). «Единственное, что нас тормозит, после того, как крупнейшие банки подписали, - надо, чтобы сняли мораторий на отчуждение имущества в Верховной Раде и чтобы Верховная Рада проголосовала налоговые льготы для таких людей. Потому что если сейчас таких налоговых льгот не будет, то всё, что банк простит заемщику, налоговая придет и скажет – платите налог. Этот закон должен быть принят, и тогда меморандум заработает», - добавила глава НБУ.

Читайте такжеГонтарева пообещала доллар по 20-22 гривни

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины с момента перехода к гибкому курсу в начале прошлого года по официальному курсу подешевела к доллару США в 3,7 раза, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.

В июле 2014 года в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов с предложениями о реструктуризации валютных кредитов граждан в гривню, один из которых, разработанный представителем президента в Верховной Раде Русланом Князевичем, нашел наибольшую поддержку у банкиров и НБУ, и впоследствии был принят в первом чтении. Повторное рассмотрение законопроекта не проводилось.