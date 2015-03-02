Россия за два года может практически исчерпать свою «нефтяную заначку»

Об этом следует из материалов Минфина, которые есть в распоряжении газеты "Ведомости".

В 2015 г. из фонда может потребоваться 3,7 трлн руб., в 2016 г. – еще 1,2 трлн. Таким образом, по расчетам Минфина, к началу 2017 г. в фонде останется лишь 0,5 трлн руб. – примерно 3% годовых доходов 2017 г.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла, что Минфин будет запрашивать у Госдумы разрешения потратить в 2015 году дополнительно 2,7 трлн рублей, помимо разрешенных 500 млрд. Соответственно, общий объем расходования Резервного фонда в текущем году может составить 3,2 трлн рублей, уточняла она.

Средства резервов понадобятся на финансирование "двойного дефицита" бюджета: нехватки (в сравнении с прежним планом) доходов, а также выпадения источников финансирования дефицита – средств от приватизации, займов и возврата бюджетных кредитов. Дефицит в 2015 году составит 2,76 трлн рублей (3,8% ВВП) вместо планировавшегося осенью 431 млрд (0,6%), в 2016 году – 994 млрд рублей (1,2%) вместо 476 млрд (0,6%).

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Расчеты сделаны исходя из среднегодовой цены нефти в 50 долларов за баррель в этом году и 65 долларов в 2016 году. В 2017 году при подорожании нефти до 70 долларов Резервный фонд можно будет снова пополнить, посчитал Минфин: на 111 млрд до 0,6 трлн рублей.

Новые проектировки бюджета, которые есть в распоряжении издания, Минфин представит в правительство в среду. Двукратное снижение прогнозируемой цены нефти, спад экономики и финансовые санкции в отношении России потребуют израсходовать 3,1 трлн рублей из Резервного фонда в лучшем случае, следует из материалов министерства.

Из них три четверти средств (2,3 трлн) пойдут на компенсацию нехватки доходов, остальное – на замещение источников финансирования дефицита. Доходов в сравнении с принятым осенью законом о бюджете будет меньше на 2,6 триллиона рублей, или на 17,2%: 12,45 трлн рублей. При этом расходы сократятся всего на 1,9% – на 298 млрд рублей, несмотря на объявленный 10-процентный секвестр.