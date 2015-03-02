Доллар укрепился к корзине основных валют до 11-летнего максимума

Индекс доллара к корзине шести основных валют поднялся до 11-летнего максимума благодаря снижению процентных ставок в Китае, передает Reuters.

Так, индекс доллара вырос на 0,11 процента до 95,395, ранее достигнув максимальной с сентября 2003 года отметки 95,505.

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Рост доллара к юаню и валютам других развивающихся стран Азии помог ему подняться и по отношению к основным валютам, говорят аналитики.

Против иены доллар вырос на 0,22 процента до 119,77 иены, ранее поднявшись до двухнедельного максимума 119,95. Евро подешевел на 0,11 процента до $1,1181, ранее упав до месячного минимума. 5 марта состоится совещание Европейского центробанка, от которого инвесторы ждут подробностей программы скупки облигаций на общую сумму 1 триллион евро, которая начнется в марте.

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