У Яценюка нашли способ побыстрее вернуть валюту в страну

Кабинет министров Украины предлагает сократить предельный срок зачисления экспортной выручки за поставленный товар до 90 со 180 календарных дней и передать функцию разрешительного органа по продлению этих сроков от Министерства экономического развития и торговли Национальному банку Украины.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», разработанном Кабинетом министров и зарегистрированном в парламенте 1 марта (№2265).

«Выручка резидентов в иностранной валюте подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позднее 90 календарных дней с даты таможенного оформления», - говорится в документе, в то время как ранее предельный срок поступления выручки за поставленный товар составлял 180 календарных дней.

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Согласно законопроекту, превышение указанного срока требует индивидуальной лицензии Национального банка Украины, в то время как ранее для этого требовалось заключение центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере экономического развития (Минэкономразвития).

Также Кабмин предлагает сократить сроки возврата предоплаты по импорту со 180 до 90 календарных дней и передать функцию продления сроков от Минэкономразвития Нацбанку. В частности, по импортным операциям резидентов, осуществляемых на условиях отсрочки поставки и если такая отсрочка превышает 90 календарных дней (ранее - 180) с момента проведения авансового платежа, законопроектом предлагается также оформлять индивидуальную лицензию Национального банка вместо требуемого ранее заключения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере экономического развития.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. 27 февраля НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 27,7631 грн/долл., что на 2 гривни 25 копеек выше исторического минимума.

Помимо этих ограничений, на рынке продолжают действовать еще ряд административных мер, включая 75% обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, 90-дневный контроль возврата предоплаты по импорту, а также ограничение максимальной суммы продажи наличной валюты физлицу до эквивалента 3 тыс. грн в день и по досрочному изъятию валютного депозита на уровне эквивалента 15 тыс. грн в день.