Инфляция в Украине достигла 272% - The Washington Post

По официальным данным, инфляция в Украине за год составляет 28,5%, но настоящий ее уровень - 272%.

Об этом со ссылкой на профессора престижного американского Университета Джонса Гопкинса Стива Ганке пишет Мэтт О'Брайен в блоге на The Washington Post, передает «Голос Америки».

«Гиперинфляция всегда и везде является политическим явлением. Она случается после войн и революций, когда правительства вынуждены печатать нужные им деньги, поскольку уже нечего облагать налогом - и именно это произошло в Украине», - пишет автор.

По данным профессора, по сравнению с 1991 годом украинская экономика сократилась, "поскольку коммунизм так никуда и не исчез".

«Просто на смену партийным боссам пришли олигархи, но коррупция и неэффективность остались теми же, а доля теневой экономики, по оценкам МВФ, составляет в Украине 50% ВВП. И теперь из-за войны с Россией - своим крупнейшим торговым партнером - Украина теряет «те крохи, которые еще оставались», - пишет О'Брайен.

«Хорошие новости, если они есть, заключаются в том, что кредит МВФ должен стабилизировать украинскую экономику, а вместе с ней - и инфляцию. Впрочем, не очень хорошая новость - это то, что даже с этими деньгами Украина все равно должна будет сильно затянуть пояс. А плохая новость в том, что для сдерживания инфляции ей придется поднять курс еще выше, а это еще больше подорвет рост... Иначе говоря, все, что может спасти украинскую валюту, ухудшит состояние ее экономики в среднесрочной перспективе. Однако Украина не будет иметь нормальной экономики в любой перспективе, если не остановит свободного падения своей денежной единицы. Поэтому даже если все пойдет, как надо, Украина будет вынуждена пройти через большие страдания. Когда ты банкрот, хороших вариантов не существует», - заключает автор.