Новости из Китая спровоцировали удорожание золота и меди

На мировых торгах в понедельник, 2 марта, цена на медь растет на фоне сокращения ставки по депозитам Народным банком Китая, передает ПРАЙМ.

Так, стоимость меди на электронных торгах на нью-йоркской бирже Comex с поставкой в мае уже поднялась на 0,35% - до 2,701 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Читайте такжеРоссия может продать Китаю контроль над нефтяными и газовыми месторождениямиПо итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов с поставкой в июне увеличилась на 0,12% - до 5895 долларов за тонну, стоимость алюминия на — на 0,5%, до 1815 долларов за тонну, стоимость цинка, напротив, уменьшилась на 0,29%, до 2065 доллара за тонну.

Кроме того, цена на золото также демонстрирует положительную динамику на новостях из КНР.

Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex уже подорожал на 7,8 доллара, или на 0,64%, — до 1220,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро на Comex увеличилась на 1,22% - до 16,76 доллара за тройскую унцию.

Читайте такжеКитай может стать мировым лидером по росту экономики в 2015 годуНародный банк Китая в субботу, 28 февраля, сократил на фоне низкой инфляции годовую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов - до 2,5%. Годовая ставка кредитования также снижена на 25 базисных пунктов – до 5,35%. Решение вступило в силу с 1 марта. Сокращение ставок направлено на поддержание экономики страны.