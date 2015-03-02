В Украине ликвидируют еще один неплатежеспособный банк

Национальный банк Украины 27 февраля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Камбио», сообщается на сайте регулятора.

«Рассмотрев предложение Фонда по ликвидации неплатежеспособного ПАО "Банк "Камбио", Национальным банком было принято постановление о ликвидации и отзыве банковской лицензии ПАО "Банк "Камбио», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 декабря ввел временную администрацию в банк «Камбио» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

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Справка УНИАН. Банк «Камбио» работает на рынке Украины с 2004 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, никто из акционеров банка не владеет существенным пакетом акций. СМИ связывают банк с Вадимом Копыловым, который ранее занимал должности замглавы налоговой администрации, а также замминистра в министерствах угольной промышленности, финансов, топлива и энергетики, экономики. Возглавлял правление НАК «Нафтогаз Украины» в 2000-2002 годах.