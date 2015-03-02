Минфин РФ понизил среднегодовой курс рубля до 61,5 за доллар с 37,7

13:24, 02 марта 2015
Финансы
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Минфин также запланировал дефицит бюджета в 2015 году в 3,7 процента ВВП.

REUTERS

Дополнительные поступления в бюджет 2015 года от девальвации рубля составят 2,249 триллиона рублей, говорится в материалах Минфина к поправкам в бюджет на 2015 год, которые имеются в распоряжении Рейтер.

Расчет проведен исходя из среднегодового курса 61,5 рубля за доллар вместо 37,7 рубля, заложенных в действующей редакции бюджета.

Минфин также прогнозирует, что падение нефтегазовых доходов от снижения цен на нефть до $50 с $100 за баррель и цен на газ, поставленный в дальнее зарубежье, до $222,1 за кубометр с $316,5 составит 4,264 триллиона рублей.

Минфин запланировал дефицит бюджета в 2015 году в 3,7 процента ВВП и собирается потратить из Резервного фонда более трех триллионов рублей на покрытие расходов, сообщило в пятницу руководство ведомства.

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Позднее ведомство несколько ухудшило свои оценки. По последним данным, имеющимся в распоряжении Рейтер, дефицит составит 2,76 триллиона рублей, или 3,8 процента ВВП.

По новому бюджетному плану, расходы российского бюджета в этом году составят 15,22 триллиона рублей, или 20,8 процента ВВП, что является самым высоким историческим показателем без учета цифры в 2009 году.

Доходы бюджета РФ, по оценкам Минфина, составят 12,46 триллиона рублей, или 17,0 процента ВВП, что станет худшим показателем за последние 15 лет.

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