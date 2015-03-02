Нацбанк опровергает информацию об отставке Гонтаревой

Информация о том, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об увольнении не соответствует действительности, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацилнального банка.

«Это недостоверная информация. Мы слухи не комментируем, глава НБУ продолжает работать на своем посту», - сообщил представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о достоверности публикаций в ряде СМИ о том, что глава НБУ написала заявление об увольнении.

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Информация о возможной отставке главы НБУ Гонтаревой периодически появляется в СМИ с момента ее назначения на должность в июне прошлого года.

На прошлой неделе народные депутаты начали собирать подписи за отставку главы НБУ, обвиняя ее в стремительной девальвации гривни, которая с начала 2014 года, после перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке, по официальному курсу подешевела к доллару США в 3,8 раза.

Одновременно под стенами НБУ проводятся митинги так называемого «финансового майдана» из представителей заемщиков банков, которые не могут продолжать обслуживать свои кредиты по новому валютному курсу.

Премьер-министр Арсений Яценюк в интервью центральным телеканалам сообщил, что основная проблема, которую переживает банковская система Украины, состоит в отсутствии доверия населения к институту Национального банка как регулятору. Комментируя возможную отставку главы НБУ, Яценюк отметил, что этот вопрос находится в компетенции парламента и президента, но если ситуация требует кадровых решений, то «их нельзя затягивать».

Глава НБУ объясняет негативные публикации в СМИ в свой адрес попытками дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать программу с МВФ. «Если кто-то хочет на сегодняшний день сорвать программу с Международным валютным фондом, я думаю, наша главная задача – не дать это сделать», - сказала Гонтарева.