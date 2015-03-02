Гривня на межбанке укрепилась до 26,50 за доллар

В понедельник, 2 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке повысились до 25,50/26,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По его словам, торги идут активно, импортеры ожидают дальнейшего снижения курса доллара.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,60/29,70 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4100/0,4250 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:30 составил 26,7387 грн/долл., к этому часу было заключено 28 соглашений, объем торгов составил 12,98 млн долл.