Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

В условиях возможности ужесточения регулирования валютного рынка со стороны НБУ и применения мер административного характера аналитики FOREX CLUB в Украине рассматривают несколько сценариев развития ситуации.

Читайте такжеУ Яценюка нашли способ побыстрее вернуть валюту в странуБазовый сценарий. В условиях отсутствия возможности стимулирования предложения на рынке НБУ будет ограничивать спрос. Рассмотрение регулятором заявок на покупку валюты от импортеров, повышение требований к пакету документов при подаче заявок на покупку валюты – это, скорее, административные меры, позволяющие на каждом этапе принимать индивидуальные решения и сдерживать покупателей от выхода на рынок. Возможны и другие меры. При реализации данного сценария валютный рынок будет искать равновесие курса на отметке 27 грн за доллар, с периодическим смещением вверх. Спред сохранится широким из-за рисков, которые участники рынка будут закладывать в операции.

Читайте такжеГонтарева пообещала доллар по 20-22 гривниНегативный сценарий. Провал согласованного с МВФ и представленного правительством бюжета-2015 в Верховной Раде приведет к негативному решению по выделению транша МВФ и, как следствие, высоковероятному дефолту страны по обязательствам. В таком случае гривня продолжит стремительно ослабевать, с возможным выходом в паритет с рублем или ниже. Таким образом, не текущей неделе фактор бюджета будет выступать одним из триггеров движения валютного рынка.

Оптимистический сценарий в условиях квазиадминистративных действий регулятора не рассматривается. Как показал опыт среды, курс можно опустить и на отметку 21,7 гривен за доллар. Но он не объективен относительно реального спроса и предложения.

В условиях приближения старта программы стимулирования европейским Центрробанком, евро остается под давлением. В течение недели большой блок макроэкономической статистики из Европы будет формировать волатильность пары евро/доллар. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро/доллар может торговаться в диапазоне 1,10–1,15, и выход из него определит дальнейшее среднесрочное движение пары.

Средний курс продажи наличного евро в Украине в условиях стабилизации пары евро/доллар будет следовать тенденции изменения наличного доллара. В базовом сценарии ожидаются колебания в диапазоне 30,5–37грн.

Читайте такжеЮщенко обвинил в падении гривни Кабмин ЯценюкаДвижение гривни относительно рубля будет формироваться под влиянием динамики курса доллара к гривне как базового и курса рубля к доллару как корректирующего элемента. Российский рубль остается во власти движение нефтяных цен и ситуации на востоке Украины. Рейтинг уже не влияет на динамику рубля, вопрос санкций несколько подвешен. В таком случае, рост пары доллар/рубль отразится на ослаблении цены рубля к гривне. Курс продажи наличного рубля может находиться в границах 0,52–0,56 грн.