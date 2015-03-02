Рубль из-за угрозы новых санкций против России сегодня опять падал до 70 за евро
15:08, 02 марта 2015Финансы
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Завершение налогов периода и опасения по поводу новых санкций Запада против РФ поддерживают давление на российскую нацвалюту.
REUTERS
Евро пытается вернуться выше психологически значимого уровня 70 рублей, который он покинул 25 февраля, сообщает РИА Новости.
К 15.46 мск евро повышался на 1,05 рубля, до 69,94 рубля, а ранее уже рос до 70,029 рубля. Доллар при этом рос на 70 копеек, до 62,30 рубля.
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Завершение налогов периода и опасения по поводу новых санкций Запада против РФ поддерживают давление на российскую нацвалюту.
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