Рубль из-за угрозы новых санкций против России сегодня опять падал до 70 за евро

Евро пытается вернуться выше психологически значимого уровня 70 рублей, который он покинул 25 февраля, сообщает РИА Новости.

К 15.46 мск евро повышался на 1,05 рубля, до 69,94 рубля, а ранее уже рос до 70,029 рубля. Доллар при этом рос на 70 копеек, до 62,30 рубля.

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Завершение налогов периода и опасения по поводу новых санкций Запада против РФ поддерживают давление на российскую нацвалюту.