Нацбанк сегодня снова укрепил официальный курс гривни

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 2 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2685.8114 (с 27 февраля – 2776.3120);

100 евро – 3018.8520 (с 27 февраля – 3141.9523);

10 российских рублей – 4.3834 (с 27 февраля – 4.5730).

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

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Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. 27 февраля НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 27,7631 грн/долл., что на 2 гривни 25 копеек выше исторического минимума.

Помимо этих ограничений, на рынке продолжают действовать еще ряд административных мер, включая 75% обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, 90-дневный контроль возврата предоплаты по импорту, а также ограничение максимальной суммы продажи наличной валюты физлицу до эквивалента 3 тыс. грн в день и по досрочному изъятию валютного депозита на уровне эквивалента 15 тыс. грн в день.