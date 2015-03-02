В рейтинге самых богатых людей мира стало на 33 россиянина меньше

В рейтинг самых богатых людей мира, опубликованный 2 марта американским журналом Forbes, вошли 88 российских миллиардеров — на 33 меньше, чем в 2014 году.

Самым богатым из них, по оценке Forbes, стал президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Его состояние оценено в $15,4 млрд, а в рейтинге богатейших людей мира он занимает 60 место. В 2014 году в рейтинге 200 богатейших россиян по версии Forbes Потанин занимал восьмое место, а его состояние оценивалось в $12,6 млрд.

Второе место в списке богатейших россиян с небольшим отрывом от лидера занял глава наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман. Forbes оценил состояние Фридмана в $14,6 млрд и поставил его на 68 место в глобальном рейтинге миллиардеров. Фридман удерживает за собой второе место в рейтинге богатейших россиян с 2013 года.

На третьем месте в списке богатейших россиян — основной акционер USM Holdings Алишер Усманов. Усманов возглавлял список богатейших россиян по версии Forbes с 2011 по 2014 год. Сейчас Forbes оценил состояние миллиардера в $14,4 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он занимает 71 место.

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Состояние совладельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга Forbes оценил в $14,2 млрд. Миллиардер занимает четвертое место в российском списке и 73 — в глобальном. Гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов стал пятым в списке богатейших россиян и 89-м — в глобальном рейтинге. Его состояние оценено в $13 млрд.

Следом за ними в списке идут президент «Лукойла» Вагит Алекперов (состояние — $12,2 млрд), совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($11,7 млрд), владелец НЛМК Владимир Лисин ($11,6 млрд), основной акционер Volga Resources Group Геннадий Тимченко ($10,7 млрд) и владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров ($9,9 млрд). В двадцатку богатейших россиян по версии Forbes также вошли совладелец «Альфа-групп» Герман Хан ($9,5 млрд), совладелец Evraz Роман Абрамович ($9,1 млрд), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($9,1 млрд), экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев ($8,5 млрд), основатель «Магнита» Сергей Галицкий ($8,3 млрд), акционер «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев ($7,3 млрд), президент «Русала» Олег Дерипаска ($6,2 млрд), депутат Госдумы Андрей Скоч ($5,7 млрд), вице-президент «Лукойла» Леонид Федун ($5,3 млрд) и глава совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен ($5,1 млрд).