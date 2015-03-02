Ахметов за год войны потерял почти $6 миллиардов - Forbes

Самый богатый украинский миллиардер Ринат Ахметов в течение прошлого года потерял почти 6 миллиардов долларов и опустился на 201 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Ранее Ахметов занимал 88 место в рейтинге.

Сейчас журнал оценивает его состояние в 6,7 млрд долларов против 12,5 млрд долларов в рейтинге прошлого года.

Второе место среди самых богатых украинцев занял Виктор Пинчук с состоянием 1,5 млрд долларов (1250 место в глобальном рейтинге).

Третье место среди самых богатых украинцев занял Игорь Коломойский с состоянием 1,3 млрд долларов (1415 место в мировом рейтинге).

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Партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов с состоянием в 1,3 млрд долларов находится на 1500 месте в мировом рейтинге.

Состояние владельца "Мироновского хлебопродукта" Юрия Косюка оценили в 1,1 млрд долларов (1638 место в глобальном рейтинге).

В то же время, в новый рейтинг богатейших людей мира не вошли владелец компании Roshen Петр Порошенко, глава "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский, владелец группы ТАС, экс-регионал Сергей Тигипко и глава Ferrexpo Константин Жеваго.