Гривня закрыла межбанк на уровне 27,5 за доллар

В понедельник, 2 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 26,50/27,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,73/30,85 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4260/0,4420 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию после 17:00 составил 26,5942 грн/долл., к этому часу было заключено 176 соглашений, объем торгов составил 98,65 млн долл.