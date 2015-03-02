Билл Гейтс с $79,2 миллиарда остался богатейшим человеком в мире

Первое место в списке сохранил за собой сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние Forbes оценил в $79,2 млрд.

Второе место, как и в 2014 году, занимает мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим. Его состояние оценено в $77,1 млрд. Третье место занял инвестор Уоррен Баффет с состоянием, оцененным в $72,7 млрд.

Основной владелец компании Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и др.) Амансио Ортега переместился с третьего на четвертое место. Состояние испанца Forbes оценил в $64,5 млрд. Основатель Oracle Ларри Эллисон замыкает список пяти богатейших людей мира с состоянием, оцененным в $54,3 млрд.

Всего в список американского Forbes в 2015 году входят 1826 человек. Их совокупное состояние — $7,05 трлн, на $600 млрд больше, чем годом ранее. Среднее состояние участника рейтинга-2015 — $3,86 млрд, на $60 млн меньше, чем в 2014 году.

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В рейтинге — 197 женщин. Среди женщин в рейтинге лидирует совладелица Wal-Mart Кристи Уолтон. Она занимает восьмое место в общем рейтинге с состоянием в $41,7 млрд. За ней следуют владелица L’Oreal Лилиан Беттанкур (№10, $40,1 млрд) и сестра мужа Кристи Уолтон Элис Уолтон (№11, $39,4 млрд).

Самым молодым членом рейтинга стал 24-летний сооснователь мессенджера Snapchat Эван Шпигель (№1250, $1,5 млрд). Самому старшему члену списка — 99 лет. Это Дэвид Рокфеллер-старший, занимающий 603 место с состоянием, оцененным в $3 млрд.