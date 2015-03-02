Парламент принял изменения в госбюджет

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено увеличить доходную часть бюджета на 22,5 млрд грн, расходная - на 35,7 млрд грн.

Представляя законопроект министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что изменения в бюджет предусматривают увеличение доходов на 22,5 млрд грн и увеличение расходов на 35,7 млрд грн. «Увеличение доходов обусловливается увеличением отчислений со стороны газодобывающих компаний, а также фактором инфляции и девальвации», - сказала Яресько, добавив, что увеличение расходов обусловлено увеличением объема субсидий и компенсаций от роста тарифов, а также увеличением финансовой помощи для переселенцев.

«Наконец-то мы вынуждены увеличить расходы на обслуживание государственного долга. Финансирование по этой статье увеличится на 21,5 млрд грн », - сказала Яресько.

Она также добавила, что правительство предлагает увеличение дефицита бюджета с 3,7% до 4,1%. «Но дефицит сектора государственного управления, который включает дефицит НАК «Нафтогаза» и расходов по рекапитализации банков наоборот уменьшается. Если в 2014 году он составлял 13,3% ВВП, то в 2015 году мы планируем его снизить до 8,8% ВВП», - сказала Яресько.

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В свою очередь Комитет ВР по вопросам бюджета предложил провести внутреннее перераспределение ассигнований в рамках отдельных медицинских программ. Представители «Радикальной партии» также предложили заложить в бюджет создания Государственного банка восстановления и развития с капиталом «по крайней мере 3 млрд грн». Однако по предложению председателя парламента вопрос Банка решили обсудить в дальнейшем и отдельно, а не с голоса.

Подытоживая обсуждение, глава правительства Арсений Яценюк выразил благодарность парламентариям за проведенную работу и сообщил, что правительство добавило в законопроект 250 млн грн на компенсацию процентной ставки предприятиям АПК, 300 млн грн - на программы строительства жилья участникам АТО, 200 млн грн - на шахты, 42 млн грн - на программу «Школьный автобус» и более 700 млн грн на проекты строительства дорог в западных регионах. «Все предложения, которые возможны в этой ситуации, мы учли. Кроме того, мы добавляем 3 млрд грн на перемещенных лиц, которые потеряли все. И плюс 12,5 млрд грн на субсидии для малообеспеченных граждан», - сказал Яценюк.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады Украины после четырех попыток приняли проект закона об ограничении выплат пенсий работающим пенсионерам на 15%. Также проектом закона предусматривается поэтапное повышение на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличение страхового стажа для лиц, которые имеют право на льготную пенсию и поэтапное повышение на 5 лет страхового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет.