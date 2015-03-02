Рада возложила на владельцев банков ответственность перед кредиторами

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц (№2085) проголосовали 260 народных депутатов при необходимых 226.

Как отмечается в пояснительной записке, целью закона является усиление ответственности связанных с банком лиц, прежде всего руководителей банков, контроллеров и других владельцев существенного участия в банке, при принятии ими решений, влияющих на финансовое состояние банка, повышение эффективности банковского надзора, обеспечения стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка.

Так, предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины изменения, которыми предусматривается существенное усиление ответственности связанных с банком лиц: усиление административной ответственности связанных с банком лиц и других лиц, которые в соответствии с законом могут быть объектом проверки Национального банка Украины, за нарушение нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в том числе предоставление недостоверной (неполной) отчетности, в том числе относительно качества активов, проведения операций со связанными с банком лицами, сути операций, или осуществления рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков или других кредиторов банка; введение административной ответственности указанных лиц за действия, которые привели к отнесению банка к категории проблемных; введение уголовной ответственности связанных с банком лиц, в частности, руководителя банка, контроллера и другого владельца существенного участия в банке за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.

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Также предлагается внести в законы Украины "О банках и банковской деятельности", "Об исполнительном производстве", "О системе гарантирования вкладов физических лиц" изменения, предусматривающие, в частности, дополнение перечня документов, представляемых для согласования устава юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность; уточнение полномочий совета банка об утверждении порядка осуществления операций со связанными с банком лицами; установление запрета банкам предоставлять кредиты для приобретения акций других банков и опосредованно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами; расширение перечня связанных с банком лиц; установление для банков обязанности предоставить Национальному банку Украины сведения о связанных с банком лиц и сообщать регулятору обо всех изменениях в информации о связанных с банком лиц; установление имущественной ответственности связанных с банком лиц за ущерб, причиненный по их вине банка; существенное увеличение размера штрафа, который может быть применен к руководителю банка.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2015 год” (регистрационный номер 2147). Представляя законопроект министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что изменения в бюджет предусматривают увеличение доходов на 22,5 млрд грн. и увеличение расходов на 35,7 млрд грн.