Рада решила выводить зарплаты из тени с помощью изменений в механизме оплаты единого соцвзноса

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 270 из 301 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон совершенствует механизм уплаты единого социального взноса с целью дальнейшей детенизации зарплат.

Во время представления законопроекта народный депутат Украины Андрей Журжий отметил, что принятие этого закона будет “маленьким шагом, который позволит бизнесу легализовать заработные платы своих работников, позволит в 2016 году выйти на безусловное снижение единого социального взноса с установлением ставки максимум на уровне 15%, а, как максимум, отмену единого социального взноса и уплату исключительно налога на доходы физических лиц”.

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Как отмечается в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины, законодательным актом с целью стимулирования легализации доходов плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование уменьшена нагрузка на фонд оплаты труда путем введения коэффициента 0,4 до размера единого взноса в 2015 году, и коэффициент 0,6 к размеру единого взноса в 2016 году, при условии:

а) база начисления единого взноса в расчете на одно застрахованное лицо в отчетном месяце увеличилась на 20 и более процентов по сравнению со среднемесячной базой начисления единого взноса плательщика за 2014 год в расчете на одно застрахованное лицо;

б) после применения коэффициента средний платеж на одно застрахованное лицо в отчетном месяце составит не меньше чем среднемесячный платеж на одно застрахованное лицо плательщика за 2014 год;

в) количество застрахованных лиц в отчетном месяце не превышает 200% среднемесячной численности застрахованных лиц плательщика за 2014 год. Данное условие не применяется к физическим лицам, которые обеспечивают себя работой самостоятельно, и физических лиц, которые используют труд других лиц на условиях трудового договора (контракта).