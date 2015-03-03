Минфин РФ предлагает потратить за год 3 трлн рублей из резервного фонда

Министерство финансов РФ планирует расходы резервного фонда в 2015 году на уровне 3 трлн рублей.

Об этом сказал глава министерства Антон Силуанов.

"В правительстве готовятся поправки в закон о бюджете. Поправки связаны с изменением и макропрогноза, и с оценками поступлений в бюджет. В этой связи мы будем обращаться в Думу к депутатам с просьбой увеличить лимит (расходов), поскольку мы говорили, что доходы в этом году сократятся, по нашим оценкам, на уровне 2,7 трлн рублей", - отметил он.

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"Поэтому мы видим возможности использования средств Резервного фонда на порядка 3 трлн рублей в текущем году. С таким предложением мы будем выходить в парламент", - добавил министр.