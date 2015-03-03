Нацбанк хочет продлить для экспортеров обязательную продажу 75% валютной выручки - источник

Национальный банк Украины намерен продлить срок действия нормы по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которая сегодня действует на уровне 75% до 3 марта включительно, сообщили УНИАН источники на финансовом рынке.

По информации топ-менеджера одного из крупнейших банков, норма по обязательной продаже валютной выручки экспортёрами будет продлена обязательно, поскольку у регулятора нет предпосылок для ее отмены, учитывая недостаток валюты на рынке. «Продлят обязательно. Оснований для отмены пока нет, предложение валюты недостаточное. Возможно, уже продлили, просто пока не обнародовали решение», - сказал собеседник агентства.

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Представитель другого крупнейшего банка также считает, что норму по обязательной продаже оставят. «Сегодня на 10:00 назначено совещание, где и будет приниматься решение. Норму продлят, информации об изменении доли продажи выручки пока нет. Есть также сведения, что эту норму хотят «зацементировать», закрепив законом, чтобы она работала на постойной основе, а не как временная мера НБУ», - сообщил другой собеседник.

В Национальном банке информацию о продлении меры по обязательной продаже валютной выручки экспортёрами пока не подтвердили, но и не опровергли. «Соответствующее постановление пока в работе. Как только будет подписано – опубликуем», - сказали в пресс-службе регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк своим постановлением №591 от 22 сентября 2014 года установил требование по обязательной продаже поступлений в иностранной валюте по внешнеэкономической деятельности на уровне 75% и ограничил сроки расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней. Впоследствии регулятор продлил срок действия этих норм на 3 месяца, до 2 марта.

Помимо указанных норм, антикризисное постановление НБУ предполагает ограничение максимальной суммы снятия наличности со счета клиента 150 тыс. грн в день, продажу наличной валюты в одни руки - эквивалентом 3 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы, а также валютные переводы без подтверждающих документов, - эквивалентом 15 тыс. грн в день.

С 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 2 марта, на 3 грн выше минимального - на уровне 26,8581 грн/долл.