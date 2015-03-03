Эксперт: сейчас никто не знает, о чем Кабмин договорился с МВФ

На сегодняшний момент никто не знает, что именно входит в пакет договоренностей правительства Украины и МВФ, отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«На сегодняшний момент никто не знает, что входит в пакет договоренностей МВФ и что можно обсуждать на экспертном уровне. В связи с тем, что мы этого делать не можем, мне трудно комментировать эту ситуацию, хотя она отражает саму проблему - да, правительство работает в очень тяжелых условиях, но мы готовы на экспертном уровне работать вместе с ними, если это нужно. Но это если они нас привлекают к этой работе, но если узнаем только по факту в зале Верховной Рады, то очень трудно комментировать события», - заявил Кушнирук.

Читайте такжеЯресько рассказала, куда пойдут первые деньги от МВФ