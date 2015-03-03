"Дельта Банк" Лагуна и еще два его банка признали неплатежеспособными

Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк" и "Омега Банк", сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, главной причиной отнесения трех банков к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банков своевременных, эффективных мер для улучшения финансового состояния финучреждений, а также ведение руководством банков высокорисковой деятельности.

По информации регулятора, 94% вкладчиков "Дельта Банка" имеют вклады в пределах гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц суммы 200 тыс. грн и получат свои депозиты в полном объеме.

«Агрессивное развитие корпоративного бизнеса "Дельта Банка" в сочетании с отсутствием достаточного опыта в выбранном сегменте привели к значительному ухудшению качества кредитного портфеля и сокращению ликвидности банка. В кризисных реалиях основные акционеры не смогли своевременно увеличить капитал в необходимом объеме и привлечь ликвидность для обеспечения выполнения обязательств перед вкладчиками», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для недопущения ухудшения финансового состояния и ликвидности "Дельта Банка" и защиты интересов его вкладчиков регулятор еще в начале 2014 года предоставил банку кредиты на поддержание ликвидности на сумму 4,150 млрд грн, а после согласования программы капитализации банка в сентябре 2014 года – стабилизационный кредит на сумму 960 млн грн под залог ценных бумаг, гарантированных государством.

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Согласно сообщению, предпринятые меры временно стабилизировали ситуацию в банке, однако не привели к значительному улучшению финансового положения, а план рекапитализации "Дельта Банк" его акционерами не был реализован.

«Учитывая системное значение "Дельта Банка", Министерство финансов Украины и Национальный банк Украины всесторонне обсуждали планы реструктуризации банка и возможного участия государства в его рекапитализации. Но, учитывая неудовлетворительное состояние активов банка, регулятор был вынужден принять решение о признании банка неплатежеспособным», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Фонда гарантирования вкладов физлиц, в случае введения временной администрации в «Дельта Банк» придется возместить вкладчикам 15 млрд грн.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.

Ранее банк сообщал о намерениях привлечь субординированный кредит в размере около 50 млн долл. от пула иностранных инвесторов. Кроме того, в рамках согласованной с Национальным банком программы докапитализации банка по итогам проведенных стресс-тестов действующий состав акционеров намеревался увеличить капитал банка на 1,2 млрд грн.

Завершение сделок по привлечению субдолга и увеличению капитала ожидалось до 29 января, однако в начале февраля банк сообщил, что пока не получил дополнительных вливаний в капитал от акционеров.

«Кредитпромбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу небольших банков. В марте 2013 года собственник «Дельта Банка» Николай Лагун сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка».

"Омега Банк" (ранее «Сведбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших банков. В апреле 2013 года была завершена сделка по приобретению Лагуном контрольного пакета акций «Сведбанка».