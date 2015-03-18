Антикризисное предложение от ИнстаФорекс! Бонус — 1200 гривен на торговый счет в подарок!

Заработай на падении курса!

В условиях экономической нестабильности и тотального роста цен многие задумываются над тем, как спасти свои сбережения, и обращают свои взгляды на валютный рынок. И тому есть вполне рациональные причины, ведь на Форекс можно заработать как на росте, так и на падении курсов валют. Совершенно ясно, что колебания цен могут обеспечить трейдеру шанс во много раз увеличить свой доход. За короткий промежуток времени можно получить значительную прибыль, вкладывая средства в различные мировые валюты. Причем вложения могут быть минимальными.

Однако, чтобы попробовать свои силы в торговле на Форекс, вовсе не обязательно иметь стартовый капитал. Его предоставит брокер. Бонус для начала торговли составляет — 1200 гривен и зачисляется на реальный форекс-счет! В данном случае клиент ничем не рискует, но получает возможность заработать и приобрести необходимый опыт на рынке валют.

Гибкие условия получения бездепозитного бонуса позволяют клиенту снять со счета и бонусные средства, и прибыль в случае успешной торговли. А тем, кому повезет меньше, ничего не потеряют.

Воспользоваться не имеющей аналогов услугой можно в любой удобный момент, тем более что сделать это очень просто. Достаточно открыть реальный торговый счет в компании и пройти простую процедуру верификации. После заполнения заявки, денежные средства поступят на новый торговый счет. И клиент сможет распоряжаться деньгами по своему усмотрению.

Торговать на валютном рынке с компанией «ИнстаФорекс» теперь не только удобно, но и выгодно. Более 1 млн человек уже присоединились к крупнейшему Форекс-брокеру и получили доступ к передовым информационным технологиям, качественным продуктам, инновационным сервисам и уникальным услугам. Работу «ИнстаФорекс» не раз высоко оценивали на международном уровне, подтверждением чему служат многочисленные награды и премии.

100% командный бонус

«ИнстаФорекс» стал партнёром 18-кратного чемпиона английской Премьер-Лиги — легендарного футбольного клуба «Ливерпуль» ! В связи с этим руководство компании создало уникальную акцию для всех клиентов «ИнстаФорекс» — специальный бонус небывалого размера.

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тел. +38 (067) 410-97-97

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

E-Mail: instaforex@meta.ua Skype: InstaForexKiev

www.instaforex.com

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