Нацбанк в ближайшее время повысит учетную ставку до 30% - источник

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку до 30% с 19,5%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке со ссылкой на итоги сегодняшнего совещания в НБУ с банкирами.

«Учетная ставка будет 30%», - сказал собеседник агентства, не уточняя дату, с которой будет повышена ставка. По его словам, решение регулятора должно быть обнародовано в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 6 февраля повысил учетную ставку до 19,5% с 14% в связи с ростом потребительской инфляции до 24,9% по результатам 2014 года. Вслед за учетной Нацбанк повысил ставки по своим активным и пассивным операциям для регулирования ликвидности рынка с целью снижения девальвационного давления на валютный рынок.

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Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала этого года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 2 марта, на 3 грн выше минимального - на уровне 26,8581 грн/долл.