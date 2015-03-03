Гривня на межбанке укрепилась уже до 26,5 за доллар
13:10, 03 марта 2015Финансы
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Торги идут активно со стойкой тенденцией к повышению курса гривни.
Украинская валюта дорожает / profi-forex.org
Во вторник, 3 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке повысились до 24,50/26,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По его словам, торги идут активно со стойкой тенденцией к повышению курса гривни.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,38/29,61 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3940/0,4260 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 25,0144 грн/долл., к этому часу было заключено 8 соглашений, объем торгов составил 3,50 млн долл.
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